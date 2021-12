Colisão entre carro e moto deixa um ferido próximo ao Hospital do Subúrbio

Uma colisão entre carro e moto deixou um ferido na manhã desta terça-feira, 6, próximo a rotatória do Hospital do Subúrbio, na Rua Manuel Lino, no bairro de Periperi, em Salvador.

De acordo com o Centro Integrado de Comunicações (Cicom) da Polícia Militar (PM), o caso aconteceu por volta das 6h20. O piloto da moto teria se machucado, mas encontrava-se conscientemente após o acidente.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) deslocou até o local para socorrer a vítima.

