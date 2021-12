Colisão entre carro e moto deixa trânsito lento na Estrada do Derba

Uma colisão entre um motociclista e um carro de passeio deixa o trânsito lento na manhã desta sexta-feira, 31, na BA-528, Estrada do Derba, no sentido do bairro Águas Claras, em Salvador.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente aconteceu por volta das 7h, próxima a região da Pedreira Civil.

Uma guarnição da PRE está no local. Ainda não há informações de vítimas.

