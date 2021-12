Colisão entre carro e moto deixa dois feridos na Estrada das Barreiras

Duas pessoas ficaram em uma colisão entre um carro e uma moto na manhã deste domingo, 10, na Estrada das Barreiras, em Salvador. O acidente aconteceu por volta das 08h30, sentido Tancredo Neves.

Segundo a Superintendência de Transito do Salvador (Transalvador), não há detalhes sobre as causas do acidente. Os dois feridos foram socorridos por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Apesar da colisão, o fluxo de veículos segue sem retenções.

