Colisão entre caminhões mata um e fere 5 na Barros Reis

Uma pessoa morreu e cinco ficaram feridas em um grave acidente na manhã desta sexta-feira, 6, na Avenida Barros Reis, em frente ao Atacadão. A ocorrência envolveu dois caminhões, um da Maratá e outro da Revita, empresa que atua na limpeza pública da cidade.

De acordo com o diretor do Sindicato dos Trabalhadores em Limpeza Pública, Asseio, Conservação, Jardinagem e Controle de Pragas Intermunicipal (Sindilimp-BA), Edson Araújo, o motorista da Revita disse que desviou de um motociclista, que estava na contramão, e acabou colidindo na lateral do caminhão da Maratá, que estava parado para entrar no Atacadão. Segundo Edson, o veículo da Maratá estava estacionado em local proibido.

Na colisão, o baú do caminhão da Revita foi destruído e os trabalhadores que estavam no espaço caíram na pista. Carlos Alberto Rosário não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Cinco colegas dele foram levados para o Hospital Geral do Estado (HGE). Eles foram identificados como Luís Cláudio Leandro da Silva, Paulo Sérgio Santos Sena, Genilval R. de Jesus, Jeremias dos Anjos Vieira e Edson Santos Souza. Não há informações sobre o estado de saúde deles, mas, de acordo com o diretor do Sindlimp, a maioria apresentava fraturas expostas.

O motorista da Revita não teve ferimentos e foi levado para delegacia para prestar depoimento. Além dele, outros três trabalhadores estavam no veículo e saíram ilesos.

O sindicalista disse que os trabalhadores atuam na limpeza especial de Salvador, em serviços como poda de árvore e limpeza das praias. Eles iniciaram a jornada às 22 horas e no momento do acidente estavam retornando para a garagem da empresa.



Trânsito

O acidente impactou no trânsito de diversas vias da cidade, como Sete Portas, Cabula, ACM, Paralela e Tancredo Neves. Mas o fluxo já foi normalizado no fim da manhã, de acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

