Colisão deixa um morto e diversos feridos na BR-324

Uma colisão entre um ônibus e uma carreta deixou um homem morto e diversos feridos na BR-324, sentido Feira de Santana, no início da manhã desta quinta-feira, 6. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus da empresa Cacique transportava funcionários para o Polo Petroquímico de Camaçari. O acidente ocorreu, por volta das 6h30, nas proximidades do viaduto de acesso à Estrada CIA-Aeroporto. A quantidade exata de feridos ainda não é especificada.

As vítimas foram socorridas por profissionais do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu). As pessoas que apresentaram ferimentos leves foram atendidas na própria rodovia. Já aquelas com lesões consideradas mais graves foram levadas para o Hospital do Subúrbio. Segundo a assessoria da unidade médica, três homens - que ainda não tiveram os nomes divulgados - estão internados no hospital em estado gravíssimo. Um deles teria tido a perna decepada, mas a informação ainda não é confirmada pelos médicos.

As causas do acidente ainda estão sendo apuradas. Entretanto, informações iniciais, apontadas pela PRF, indicam que o motorista da carreta realizava ajustes no motor do veículo, no acostamento da rodovia, quando foi atingido pelo ônibus. O motorista João Correia de Lima Sobrinho, 54, não resistiu à colisão e morreu no local do acidente.

Por causa da colisão, a PRF destaca que o engarrafamento na região chegou a dez quilômetros, entre às 8h e às 9h. Por esse motivo, a chegada de novas ambulâncias na região foi dificultada. A movimentação de curiosos também deixou o trânsito lento na via oposta da BR-324, sentido Salvador.

De acordo com a pedagoga Vanessa dos Santos, 31, que seguia para o trabalho na cidade de Cardeal da Silva (a 155 km de Salvador), o acidente atrasou a sua viagem em cerca de duas horas. "Saí de casa às 6h e já deveria ter chegado ao trabalho. Entretanto, só conseguir passar pelo local da colisão às 8h. Agora, tenho mais 1h30 de viagem à frente", relatou Vanessa.

