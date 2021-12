Colisão de veículos deixa trânsito lento na Bonocô

Uma colisão entre dois veículos de passeio por volta das 10h30 desta sexta-feira, 6, deixa o trânsito congestionado na Av. Bonocô, sentido Iguatemi. De acordo com informações da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), não foram registradas vítimas no acidente e uma viatura do órgão já foi encaminhada para organizar o tráfego no local.

Ainda segundo a Transalvador, o trânsito foi normalizado na Av. Paralela após uma abordagem policial realizada no início da manhã. Policiais interceptaram um ônibus em busca de um assaltante, o que impactou no tráfego na região do viaduto Luís Eduardo Magalhães.

O trânsito também esteve lento na Avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM), sentido Lucaia, por causa de um caminhão quebrado na Ladeira da Cruz da Redenção. O veículo foi retirado do local por volta das 10h e o fluxo de veículos restabelecido na região.

Nas demais vias da capital baiana, o tréfego de veículos flui normalmente nesta sexta-feira.

*Com redação de Paula Pitta | A TARDE ON Line

