Colisão de veículo contra poste deixa Fazenda Grande II sem energia

Um acidente ocorrido na madrugada desta quinta-feira, 6, causa transtornos para moradores do bairro de Fazenda Grande II, nas proximidades da Rua Juscelino Kubitschek. Um veículo colidiu com um poste, por volta das 3h, que tombou e ficou preso pelos cabos de energia. Os moradores da região ficaram sem energia, e a situação só foi normalizada às 15h52, segundo a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba).

De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), o motorista deixou o local após o acidente e o veículo não foi localizado.

A assessoria da Coelba informou que os técnicos foram acionados desde a interrupção, por volta das 3h. Segundo a empresa, às 4h20, a maioria dos clientes afetados pelo problema já havia tido o fornecimento normalizado, apenas o local do acidente permaneceu sem energia por um período de tempo maior.

Diferente do que foi divulgado anteriormente pela Transalvador, a colisão aconteceu no bairro de Fazenda Grande II, nas proximidades da Rua Juscelino Kubitschek, e não em Cajazeiras 11.

