Colisão de ônibus afeta Embasa e praia é contaminada

O ônibus que bateu em um poste na noite de quarta-feira, 23, na avenida Vasco da Gama, atingiu a linha de transmissão de energia elétrica da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), que alimenta a estação de condicionamento prévio de esgoto da Lucaia.

Por conta disso, equipamentos estão parados, impossibilitando o bombeamento de efluentes e resíduos de esgoto e das redes pluviais estão sendo lançados no mar do Rio Vermelho.

Em nota, a Embasa informou que a Coelba e os técnicos da Embasa estão trabalhando para consertar a linha de transmissão da empresa de saneamento e a previsão é que o serviço seja concluído até a noite de hoje.

"Até o restabelecimento da distribuição de energia na estação de tratamento, a Embasa recomenda que as pessoas evitem o contato com o mar na área da foz do rio Lucaia", diz o comunicado.

No acidente, cerca de 30 pessoas ficaram feridas, incluindo o motorista do coletivo, que teve uma das pernas amputadas. Ele está internado no Hospital Geral do Estado (HGE), assim como algumas vítimas.

Acidente deixou motorista e passageiros feridos. (Foto: Adilton Venegeroles | Ag. A TARDE)

