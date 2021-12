Colisão de carro em poste deixa Magalhães Neto sem energia

Um acidente por volta das 5h20 desta quarta-feira, 2, deixou parte dos moradores da Avenida Magalhães Neto, na Pituba, sem energia. Segundo informou a assessoria de comunicação da Coelba, um Ford Fiesta vermelho se chocou contra o equipamento, nas imediações do supermercado G. Barbosa. Com a colisão, o poste tombou.

Por volta das 10h50 desta quarta-feira, técnicos da concessionária ainda estavam no local recolocando o equipamento no lugar. No entanto, segundo a assessoria, todos os moradores já estavam com o sistema de energia normalizado por volta 6h58.

