Um acidente envolvendo três coletivos do transporte público deixou passageiros feridos na manhã desta sexta-feira, 4, no bairro do Lobato, em Salvador. A colisão foi registrada por volta das 10h15, segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador). De acordo com agentes do órgão de trânsito, 15 pessoas foram atendidas.

Quem trabalhava no local informou que o motorista do ônibus Paripe – Rodoviária (1612) tentou desviar de uma moto, que realizou uma manobra arriscada. O acidente foi nas imediações da Madeireira Azevedo, na avenida Suburbana, sentido Comércio.

Valdenir Santos, 42 anos, que estava no último coletivo, afirma que o motorista foi pego de surpresa pelo segundo ônibus e não conseguiu frear. “Estava distraída. De repente, todo mundo foi para frente. Quando olhei ao redor, todos estavam machucados e caídos. O ônibus não estava cheio nem em alta velocidade. Ajudamos uns aos outros. No momento do atendimento, demos prioridade aos mais velhos. A ambulância chegou rápido”, afirma ele, que machucou a boca e a parte lateral direita do rosto.

Filho de Mariene de Jesus, 29 anos, Leonardo Conceição recebeu uma ligação da mãe, ferida na batida, e foi para o local. Ele ficou comovido durante o atendimento prestado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) à vítima, mas afirmou que o quadro dela era estável. “Grande susto. Tava trabalhando, quando soube da notícia”, diz.

Por conta do acidente, o tráfego na região ficou complicado.

Colisão com três ônibus deixa feridos na avenida Suburbana | Foto: Divulgação/ATarde

