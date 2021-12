Colina Sagrada recebe baianos e turistas no final do cortejo da festa de Senhor do Bonfim

Milhares de baianos e turistas chegaram à Colina Sagrada no início da tarde desta quinta-feira, 12, onde finaliza o cortejo da tradicional festa do Senhor do Bonfim, o padroeiro da Bahia.

A imagem veio sendo conduzida, pela maior parte do tempo, pelos fiéis. Durante o trajeto, foi acolhida pela imagem de Nossa Senhora Aparecida e em seguida, a cerimônia com a benção.

Com a chegada, além da tradicional lavagem das escadarias da Igreja do Senhor do Bonfim, os devotos também puderam assistir e participar do tradicional banho da água de cheiro, na Colina Sagrada, oferecido pelas baianas.

Após os 8km de caminhada, quem acompanhou o cortejo aproveitou para amarrar as fitinhas na grade da igreja e fazer suas preces ao padroeiro.

Baianos e turistas estavam presentes vestidos de branco para o cortejo do padroeiro. (Luciano da Matta | Ag. A TARDE)

