Coletivos voltam a rodar após paralisação surpresa em Salvador

Os ônibus das três garagens onde ocorreram paralisações, na manhã de quarta-feira, 1º, já circulam na cidade. A paralisação surpresa dos rodoviários afetou os coletivos das empresas Plataforma (que atende ao Subúrbio), OT Trans (miolo da cidade) e Salvador Norte (centro e orla), o que fez que cerca de 900 ônibus deixassem de rodar.

O movimento surpreendeu a população, que encontrou pontos de ônibus cheios no início da manhã. Por conta disso, os coletivos rodaram lotados após o ato, que teve fim por volta das 7h20.

A paralisação dos rodoviários teve como objetivo pressionar os empresários. De acordo com o Sindicato dos Rodoviários, o patronato está descumprindo o acordo coletivo em questões como demissão, pagamento de FGTS e punições nas garagens, escalas de trabalho e hora extra.

Além disso, os trabalhadores cobram uma definição sobre o pagamento da bonificação de Carnaval. "Estão postergando a discussão. O Carnaval está batendo na porta e a categoria está impaciente querendo saber o valor da bonificação", explica Daniel Mota, diretor do sindicato.

De acordo com ele, a categoria vai se reunir no final da manhã desta quarta com o patronato para discutir estas questões. "Teremos esse encontro com o Setps (sindicato dos empresários) e depois vamos fazer uma nova avaliação sobre o desdobramento do movimento", disse Mota, ao ser questionado sobre a possibilidade de novas paralisações.

A reportagem do Portal A TARDE entrou em contato com o Setps, que informou que só vai se pronunciar formalmente sobre o assunto após a reunião com os rodoviários nesta quarta. Jorge Castro, assessor de relações sindicais, afirmou que, apesar disso, a paralisação foi "irresponsável".

População foi pega de surpresa com paralisação (Foto: Edilson Lima | Ag. A TARDE​)

