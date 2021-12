Coletivos voltam a circular no Pau Miúdo após reforço policial

Os coletivos voltaram a circular normalmente até o final de linha do Pau Miúdo, em Salvador, depois que o policiamento no bairro foi reforçado na manhã desta terça-feira, 21.

A categoria tinha transferido o ponto final dos ônibus para o largo do Queimadinho, na Caixa D'Água, depois de um tiroteio entre policiais e criminosos na noite desta segunda, 20.

Por meio de nota, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) informou que reforçou as forças policiais da região depois que o homem atingido no confronto morreu no Hospital Ernesto Simões Filho.

adblock ativo