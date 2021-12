Coletivos passam a ser monitorados em Salvador

O Centro de Controle Operacional (CCO) monitora em tempo real os 2.700 ônibus e as 600 linhas existentes em Salvador. A plataforma foi inaugurada nesta terça-feira, 26, e é apontada como a aposta da prefeitura para melhorar o sistema de transporte.

A central, que teve investimento com recursos próprios da prefeitura de R$ 500 mil, rastreará veículos, identificando irregularidades no sistema executado pelas três concessionárias (Plataforma, OT Trans e Salvador Norte), fornecendo informações a usuários.

Para o prefeito ACM Neto, a expectativa é que com o CCO sejam reduzidas queixas frequentes da população, como atrasos e coletivos que não param nos pontos. "Vamos monitorar cada ônibus e acompanhar as paradas nos pontos e em cada estação. O propósito é garantir cumprimento dos horários e das linhas", frisou.

No local, instalado na Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), em Amaralina, 12 TVs informam os agentes, que trabalharão 24 horas por dia. Segundo o secretário de Mobilidade, Fábio Mota, o centro terá 24 agentes por turno.

Em um dos painéis, por exemplo, ao se selecionar um dos veículos, pode-se verificar onde o ônibus está no momento e a projeção de onde ele deveria estar.

Em um segundo, os agentes têm acesso a um relatório com as "exceções" do sistema, casos como excesso de velocidade, desvio de rota e comboio - quando os veículos de uma mesma linha estão muito próximos.

Para cada caso de exceção, o agente poderá emitir um alerta para o motorista do veículo por meio de uma tela instalada em 50% da frota, localizada próximo ao volante. A previsão é que, até o final de junho, toda a frota tenha o equipamento.

A expectativa do prefeito é que as concessionárias cumpram as obrigações: "A gente vai saber se o ônibus está no horário, se está atrasado, se seguiu a linha, se parou no ponto e, é claro, com todo esse controle, a prefeitura vai ter instrumento para, conjuntamente às três bacias, garantir que cada uma das obrigações possa ser cumprida", destacou Neto.

Para montar o centro, partiu-se de dois pontos principais: o georreferenciamento em cada um dos 3.162 pontos de ônibus e a instalação de GPS em todos os ônibus. "Cada ponto obtém a informação quando o veículo passa. Aqui, a gente vai ter dados que eram humanamente se impossível obter dos fiscais", frisou Mota.

Fase de testes

Ao ser identificada irregularidade, as concessionárias são notificadas e têm um prazo de 30 dias para apresentar resposta. Uma comissão da Semob é responsável por julgar os casos. Se a resposta for improcedente, serão aplicadas multas que variam de R$ 30 a R$ 600.

De acordo com o secretário Fábio Mota, nos últimos 30 dias, enquanto o centro estava em fase de teste, cerca de nove mil autuações foram emitidas paras as concessionárias. Os principais motivos foram por não parar em ponto, desvio de itinerário e excesso de velocidade.

Usuários

Para os passageiros, as informações de tempo de chegada dos ônibus serão disponibilizadas em painéis e totens instalados na cidade. No entanto, segundo o secretário Fábio Mota, dos dez totens já instalados, sete foram depredados.

Além dos painéis, os usuários podem utilizar o CittaMobi, aplicativo gratuito de celular feito para fornecer horários dos ônibus em tempo real, localização dos pontos e terminais na cidade e linhas disponíveis.

No aplicativo, há, ainda, um "botão", onde o usuário poderá informar a CCO qualquer ocorrência, como assaltos ou se o ônibus não parou no ponto. Há também uma versão do aplicativo para pessoas com deficiência visual (CittaMobi Acessibilidade).

