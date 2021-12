Uma tentativa de assalto a ônibus na noite desta sexta-feira, 26, causou um grave acidente que resultou na morte de uma pessoa e deixou outras e três feridas na avenida Heitor Dias, sentido a Rótula do Abacaxi, em Salvador. Na ação criminosa, os suspeitos teriam agredido o motorista, fazendo-o perder o controle do coletivo, que invadiu um ponto de ônibus na região.

Entre os feridos, duas pessoas sofreram ferimentos graves. Devido ao impacto da batida, um homem foi arremessado para fora e ficou preso embaixo do coletivo, que precisou ser retirado com o auxílio de um guindaste. Ele não resistiu e morreu no local.

De acordo com o motorista, dois suspeitos entraram no ônibus como passageiros, no Largo da Sete Portas, e anunciaram o assalto. Durante o crime, eles teriam desferidos socos e coronhadas contra o condutor e puxado o volante da sua mão, fazendo ele perder o controle do veículo. Após a colisão na parada de ônibus, os suspeitos conseguiram fugir.

Coletivo tomado de assalto invade ponto de ônibus e deixa um morto e três feridos em Salvador | Foto: Divulgação/ATarde

Cerca de 12 passageiros estavam dentro do veículo da empresa Integra, que fazia a linha Acesso Norte/Barroquinha. Um simulacro de pistola foi encontrado próximo ao corpo e, inicialmente, acreditava-se que a vítima pudesse ser um dos suspeitos. No entanto, em nota divulgada posteriormente pela Polícia Civil, foi informado que a pessoa que morreu estaria em uma bicicleta atropelada pelo coletivo e a arma falsa tenha sido abandonada pela dupla na fuga.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram mobilizadas e prestaram os primeiros socorros. Duas pessoas que ficaram feridas gravemente foram encaminhadas para o Hospital Geral do Estado (HGE), na Vasco da Gama.

O Corpo de Bombeiros, Polícia Militar (PM-BA) e da Superintendência de Trânsito (Transalvador) também estiveram no local. A investigação do caso foi iniciada pelo Grupo de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc).

