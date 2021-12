Coletivo promove debate sobre violência contra a mulher negra

Com o tema As Intersecionalidades da Violência contra as Mulheres Negras, o evento III Ovulário foi realizado nesta sexta-feira, 28, pelo coletivo feminino Tamo Juntas, em parceria com a Escola Superior de Advocacia da seccional baiana da Ordem dos Advogados do Brasil (ESA/OAB-BA).

A edição ocorreu na manhã desta sexta, na sede da ESA (Nazaré), dentro da agenda do projeto Julho das Pretas.

Participaram palestrantes como a educadora de Minas Gerais Luana Tolentino, a educadora e ativista Lindinalva de Paula, a comunicóloga e pedagoga Ivana Sena, a coordenadora do Movimento Nacional de Luta por Moradia, Cleide Coutinho, entre outras ativistas.

A primeira mesa abordou o tema Disputando espaços de poder (educação, comunicação e política), antes da abordagem Debatendo nossas sexualidades violentadas (LBT). A terceira mesa abordou Discutindo racismo, machismo e LBTfobia nos movimentos sociais.

Lindinalva destacou os vários tipos de violência contra mulheres negras. “Morremos todos os dias com a ausência de políticas, alto índice de mortalidade materna pela violência obstetra, quando nossos filhos são assassinados pelo genocídio da juventude negra. Isso tudo nos tem adoecido, mulheres negras”, discursou a ativista.

Para a advogada Laina Crisóstomo, idealizadora da ONG Tamo Juntas, o espaço hoje ocupado por mulheres “negras, de cabelo colorido, tranças e gordas”, historicamente ocupado pela classe “branca, burguesa e elitista”, ainda “choca parte da população”.

*Sob a coordenação da editora Meire Oliveira

