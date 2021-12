Coletivo de mulheres arrecada fundos contra assédio até esta sexta

Pensando na luta contra o assédio sexual sofrido pelas mulheres durante as festas populares e na proximidade do Carnaval, o coletivo 'Nãe é não' arrecada fundos, até esta sexta-feira, 15, para distribuição de mais 10 mil tatuagens temporárias com mensagens pelas suas de Salvador. Até o momento já garantidas a distribuição de 15 mil tatuagens.

Quem se interessar, pode doar até às 22h59 (horário da Bahia), através do site Benfeitoria.

Ensaio fotográfico

Para ajudar na divulgação do projeto, o coletivo preparou um ensaio fotográfico, com diversas mulheres, no bairro de Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador. São mulheres gordas, magras, negras, brancas, loiras, morenas, cacheadas, lisas, lésbicas, bissexuais, transexuais e cisgêneros. As fotos foram feitas pela fotógrafa Ítala Martina.

Ensaio fotográfico visa divulgar projeto

As fotos visam disseminar a campanha para que mais tatuagens possam ser distribuídas na capital baiana, considerada a cidade do Nordeste com mais casos de violência contra mulher, segundo pesquisa da Universidade Federal do Ceará (UFC).

adblock ativo