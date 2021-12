Coletivo de Entidades Negras promovem evento em shopping de Salvador

Em programação ao dia da Consciência Negra, o Shopping Barra, localizado no bairro da Barra, em Salvador, promoverá gratuitamente rodas de conversas e aulas de dança e capoeira. O evento, que será realizado no piso L1 Sul, entre 11h e 18h, inclui aula de street jazz, apresentação dos cases de sucesso de empreendedores negros, workshop de pele negra e cabelos afros e apresentação musical do cantor Carcará.

A professora de educação física Flávia Almeida está programada para abrir as atividades, entre 11h e 12h, com aula de capoeira do Coletivo Feminino de Capoeira Dona Maria. Depois, até as 13h, o professor de dança Silvado Tavares vai liderar uma aula de street jazz para crianças.

Entre 13h e 14h, o historiador Marcos Rezende, coordenador-geral do Coletivo de Entidades Negras, participará de um bate-papo com o tema 'A importância da resistência negra no mercado de trabalho'.

Logo após, os empreendedores Leo Paivva, Jô Salomão e André Luzolo – integrantes da Loja Colaborativa do CEN e da Feira de Empreendimentos Negros Solidários – irão mostrar suas experiências ao público.

Mais tarde, entre 15h e 17h, a estética entrará na pauta. Especialista em pele negra, graduada pela Embelleze, no London Studio 50 e no London Makeup School, a beauty artist Naomi Ninck mediará um workshop sobre pele negra e cabelos afros.

E, para encerrar, o cantor Carcará apresentará um pocket show de voz e violão entre 17h e 18h.

adblock ativo