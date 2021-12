Coletivo aborda questões sobre depressão em apresentação gratuita em Salvador

O coletivo #PodeContar apresenta nesta terça-feira, 4 , uma turnê que aborda questões sobre depressão na Universidade Salvador (UNIFACS). O objetivo da atividade é abordar a empatia como uma forte aliada para romper o silêncio e incentivar a busca pelo diagnóstico adequado.

A apresentação será gratuita e entre os convidados estão o youtuber PC Siqueira, a cantora e compositora Uyara Torrente, a criadora do blog Futilidades, Joana Cannabrava e a estilista e consultora de comunicação, Carol Burgo. A Professora de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, Carmita Abdo e o professor titular do Instituto de Psiquiatria e Psicanálise da Infância e Adolescência, Dr. Kalil Duailibi, também participarão do debate.

Outras atividades também irão acontecer no evento como oficinas de yoga e atividades manuais como bricolagem, marcenaria, bordado e crochê, foodtrucks e feirinha de artesanato com venda de roupas, joias e cosméticos, ao som do DJ David Carneiro.

adblock ativo