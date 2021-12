Coletiva apresenta resultado de operação contra pirataria

Uma coletiva, no prédio da Receita Federal (RF), no Caminho das Árvores reuniu, às 15h30, representantes da Receita Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e da Prefeitura, para apresentação dos resultados da Operação Conjunta que apreendeu aproximadamente R$ 200 mil de mercadorias irregulares nesta quinta-feira, 18.

Ao todo, foram recolhidos cerca de 50 mil CD's e DVD's, 800 pares de tênis, cinco mil óculos, e, ao menos, dois mil celulares. De acordo com o subgerente da Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom), Judielson Castro, a ação visa devolver o espaço público. Este ano, foram realizadas treze operações. A previsão até o final do segundo semestre é de mais 15.

Segundo a delegada titular da Defesa do Consumidor (Decon), Carla Ramos, a ação também é parte de um projeto educativo contra a pirataria e aos prejuízos causados à saúde pública, por se tratar de produtos que transmitem mais radiações do que os comprados legalmente.

A ação, deflagrada nesta manhã, abrangeu a Rodoviária de Salvador, a passarela que dá acesso ao Shopping Iguatemi e também um barracão que servia de depósito para mercadorias comercializadas na área. Os produtos foram lacrados em 39 sacos e, pelo menos, 21 proprietários foram identificados.

