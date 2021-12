Colégio Odorico Tavares passa por vistoria após desabamento de muro e telhado

O secretário da Educação do Estado, Walter Pinheiro, vistoriou neste sábado, 1º, junto com a equipe de infraestrutura e rede física da Secretaria, a execução das obras na quadra do Colégio Estadual Odorico Tavares, localizado no Corredor da Vitória, em Salvador, que teve parte do teto e muro desabados por conta da chuva.

Segundo Pinheiro, toda a estrutura do ginásio será reformada e os estudantes terão acesso a novos equipamentos para o desenvolvimento de ações que fomentem, ainda mais, a prática de esportes na unidade escolar, que passou a oferecer Educação em Tempo Integral.

"Nossa ação imediata é consertar os problemas que existem, principalmente na área estrutural da escola. Também vamos aproveitar para realizar algumas intervenções, como por exemplo, resolver os problemas de acessibilidade, reestruturar a biblioteca e o refeitório, ou seja, fazer com que a unidade, que agora atende à Educação Integral, possa oferecer todas as condições na oferta dessa modalidade de ensino", contou o secretário.

adblock ativo