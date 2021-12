Colégio na Lapinha é liberado após interdição causada por desabamento

O prédio do Colégio Carneiro Ribeiro, localizado no bairro da Lapinha, em Salvador, foi liberado na manhã deste sábado, 18, após inspeção técnica realizada pela Defesa Civil (Codesal). A construção havia sido interditada após um casarão do mesmo quarteirão ter desabado, deixandotrês pessoas mortas em abril deste ano.

Segundo o diretor-geral da Defesa Civil, Sosthenes Macêdo, “a liberação da unidade escolar foi decidida após a constatação de que foram realizadas obras de isolamento e contenção solicitadas pela Codesal”.

Apesar disso, segundo o dirigente, foram impostas pelos engenheiros três restrições: a área administrativa do colégio deve permanecer interditada; o isolamento feito com chapas não deve ser ultrapassado e o acesso à unidade deve ser feito pelo portão superior, onde funciona um estacionamento.

O Portal A TARDE tentou contato com a Secretaria Estadual de Educação para saber a data de retorno das aulas, mas não obteve sucesso até a publicação desta reportagem.

Interdição em abril

O prédio foi interditado após os técnicos da Codesal constatarem que a parede lateral direita do casarão - colada ao colégio - corria o risco de desabar, tendo sido indicado o imediato escoramento de toda a estrutura, além de isolamento da área.

Em outra inspeção, realizada posteriormente, foi solicitada a substituição dos tapumes de compensado, já desgastados pela ação do tempo, por chapas metálicas e remontado andaime de escoramento.

O casarão de número 106 já havia sido condenado em vistorias anteriores feitas em 2009 e 2011.

