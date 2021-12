Colégio Militar abre inscrições para 30 vagas em Salvador

As inscrições para admissão no Colégio Militar do Exército em Salvador começam nesta segunda-feira, 4, no site da instituição. São disponibilizadas 30 vagas e os candidatos devem ter concluído ou estar cursando o 5º ano do ensino fundamental.

As vagas são para o 6º ano e os inscritos devem obedecer critérios como: completar 10 anos até 31 de dezembro de 2015 ou ter menos de 13 anos até 1º de dezembro de 2015.

O prazo de inscrições se estende até o próximo dia 5 de setembro. A taxa é de R$ 85. O cadastro do inscrito deverá ser feito presencialmente.

As provas estão agendadas para 21 de setembro e 16 de novembro. A matrícula será a partir de 2015.

