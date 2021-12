Colégio Estadual Victor Civita passa a se chamar Mestre Moa do Katendê

O Colégio Estadual Victor Civita, localizado na comunidade Dique Pequeno, no Engenho Velho de Brotas, em Salvador, passa a ser denominado de Colégio Estadual Mestre Moa do Katendê a partir desta quinta-feira, 18.

A iniciativa presta uma homenagem a um dos maiores mestres de capoeira de Angola da Bahia, assassinado no dia 8 de outubro de 2018, com 12 facadas pelas costas. Mestre Moa morava no bairro e tinha uma importante atuação cultural junto à comunidade local, tornando-se uma liderança reconhecida em todo o país e no mundo e teve filhos e sobrinhos que estudaram no colégio, que hoje recebe o seu nome.

A mudança ocorre graças a portaria nº 471/2019, publicada no Diário Oficial (D.O.) e assinada pelo secretário da Educação do Estado, Jerônimo Rodrigues, atendendo à uma solicitação da comunidade escolar, dos moradores do Engenho Velho de Brotas e do movimento negro.

Romualdo Rosário da Costa (1954-2018), conhecido como Mestre Moa do Katendê, foi compositor, percussionista, artesão, educador e mestre de capoeira brasileiro. O capoeirista se preparava para construir um espaço próprio na comunidade Dique Pequeno. A sua morte suscitou homenagens de nomes de peso como Caetano Veloso e Gilberto Gil, bem como de artistas internacionais, como Roger Waters.

