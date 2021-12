Colégio estadual é arrombado em São Caetano

A secretária do Colégio Estadual Professor Edson Carneiro, em São Caetano, foi alvo de criminosos na madrugada desta quinta-feira, 3, em Salvador.

De acordo com a Secretaria de Educação do Estado (SEC), o local foi arrombado pelos bandidos. O material levado não foi divulgado pelo órgão. A área foi isolada para a perícia da polícia técnica.

Por conta disso, as aulas do turno matutino foram suspensas, mas as aulas do vespertino serão mantidas. O caso foi registrado e é investigado pela 4ª Delegacia Territorial (DT), em São Caetano.

adblock ativo