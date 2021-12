Colégio de Salvador recebe evento voltado para professores e educadores

No próximo dia 10, será realizado em Salvador o Seminário de Educação Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para professores e educadores. O evento sera realizado no Colégio Vitória Régia, no bairro do Cabula, das 8h às 12h.

O intuito é que os desafios, desenvolvimento da aprendizagem dos alunos, autonomia das redes de ensino e a implementação da BNCC na pratica educacional seja discutido por meio de palestras.

Entre os palestrantes estão Nestor Maia, doutor em Educação pela Universidad Del MarChile; Sylvia Lacerda, consultora educacional; Verônica Costa, mestre em Educação pela UFMG; e Leonardo Roxo, consultor educacional.

O encontro é gratuito e as vagas são limitadas. Os interessados devem realizar a inscrição por meio do site do colégio até o dia 5 de novembro.

