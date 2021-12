Colega de padre morto vai fechar consultório no Stiep

A psicóloga Manoela Costa e Cordeiro, que trabalhava com o padre Francisco Costa Sousa, assassinado por dois homens no último domingo, 5, contou que vai fechar o consultório que dividia com a vítima, também psicólogo, no edifício Elite, no Stiep. Segundo ela, o local traz muitas lembranças do amigo.

"Não dá para continuar. Não consigo esquecer sequer um simples gesto dele ao encher o frasco de bombom para os pacientes", disse, emocionada. Além das lembranças, ela diz ter medo da violência: "O crime me deixou muito assustada".

Francisco convidou Manuela para trabalhar com ele durante a formatura da faculdade, em 2010. Desde então, eles atuavam juntos.

Segundo ela, o religioso não comentou sobre a existência de comportamento estranho de pacientes nem comentou se estava sendo ameaçado. "Acho que se houvesse algo estranho, ele teria dito", afirmou ela.



Crime

O corpo do padre Francisco foi encontrado em um matagal entre Itapuã e Stella Maris. Testemunhas viram dois homens atacando o religioso com uma arma branca.

Capelão do Santuário Mãe Rainha, no Stiep, ele estava desaparecido desde domingo, dia em que teria que celebrar uma missa às 16h.

O corpo somente foi reconhecido no Instituto Médico Legal Nina Rodrigues na segunda-feira.

O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Até a noite desta terça, os suspeitos não foram identificados.

Francisco foi ordenado padre em setembro de 1999, pelo arcebispo emérito dom Geraldo Majella. Mineiro, ele tinha quatro irmãos e vivia sozinho na capital baiana.

O padre foi enterrado no Cemitério do Campo Santo nesta terça (Foto: Eduardo Martins | Ag. A TARDE)

