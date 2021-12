COL cobra metrô e governo sinaliza operação gratuita

O governo do Estado da Bahia sinaliza, em parceria com a Prefeitura Municipal, colocar em operação a Linha 1 do metrô de Salvador a partir do ano que vem. O funcionamento seria durante a disputa da Copa das Confederações, entre 15 e 30 de junho - na qual a capital baiana participará como sede de três jogos do torneio. O metrô funcionaria em forma de operação assistida (com a não cobrança dos bilhetes de entrada, ou seja, em operação não comercial).

A informação foi passada pelos poderes públicos como resposta para o Comitê Organizador Local (COL) da Copa do Mundo, após consulta feita pela entidade por meio de documento oficial, enviado no dia 13 de agosto. O documento, que acabou sendo vazado para a imprensa, cobra a operação de pelo menos três estações do metrô (Acesso Norte, Brotas e Campo da Pólvora) durante a Copa das Confederações, por entender que "a Arena Fonte Nova é bastante complexa no gerenciamento da multidão (chegada e saída), o que complica a operação de tráfego que a Copa requer".

Em março deste ano, quando o governo tentou viabilizar a operação do equipamento de transporte de massa para o segundo semestre, também no modelo de operação assistida, o valor calculado era de R$ 32 milhões, que seriam buscados junto ao governo federal. Para esta nova operação não foram divulgados valores.

Novos prazos - O envio do documento do Comitê Organizador Local alterou o discurso do governo em relação ao metrô. Se antes evitava falar em prazos, agora diz ter "tranquilidade para cumprir o que foi solicitado pelo COL", segundo afirma o secretário da Secopa-Bahia, Ney Campello.

"Enviamos um documento respondendo aos questionamentos do COL sobre o metrô. Não podemos revelar o teor do que foi conversado, pois, qualquer decisão ainda precisa passar pela aprovação da Prefeitura, que é a responsável pela obra. O que podemos garantir é que o assunto pode ser resolvido com a operação assistida durante a Copa das Confederações", responde Campello.

Procurado pela reportagem de A TARDE, o diretor de Comunicação do COL, Saint-Clair Milesi, negou que no documento conste qualquer obrigatoriedade para a instalação do metrô até 2013. "Nós não estamos pressionando o governo do Estado. Não temos a competência para cobrar obras de infraestrutura para as cidades-sedes. O texto enviado vem no intuito de compreender como Salvador vai funcionar do ponto de vista da logística durante a Confederações", diz.

A reportagem tentou entrar em contato com o gestor da Ecopa (órgão municipal que cuida da Copa do Mundo), Leonel Leal, mas as chamadas não foram respondidas.

O vazamento - Ainda de acordo com Campello, o vazamento do documento para a imprensa pode ter sido intencional. "Não poderia ter acontecido, pois foi encaminhado diretamente para governo e prefeitura. É estranho que tenha acontecido justo neste momento de transição de poder", conclui.

A linha 2 do metrô de Salvador, que vai do aeroporto até o Centro da cidade e é estimada em R$ 3,5 bilhões, ainda não tem prazo de funcionamento.

