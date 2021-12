Coelba troca reciclável por desconto

Moradores de Novos Alagados, Castelo Branco e Nordeste de Amaralina serão contemplados pelo Vale Luz. O projeto da Coelba prevê a troca de resíduos sólidos recicláveis por desconto na conta de energia. A ação segue até sábado, 15, percorrendo mais seis bairros.

Nesta quinta-feira, 13, a unidade móvel estará no Alto do Peru e Calabar, depois segue para Pau da Lima e Fazenda Coutos 3 (sexta-feira, 14) e Joanes e São Caetano (sábado). O atendimento será das 9h às 15h30. Já no sábado será das 8h30 às 11h30.

São aceitos metal, papel, papelão e plásticos. Papéis e plásticos não podem estar sujos ou molhados.

