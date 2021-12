Coelba troca material reciclável por desconto na tarifa

Moradores de dez bairros de Salvador poderão ter desconto na conta de energia através de uma ação de conscientização ambiental. Isso porque a Companhia Elétrica do Estado da Bahia (Coelba) vai realizar entre os dias 1º e 5 de outubro um projeto - o Vale Luz - para que a população entregue materiais recicláveis em troca de desconto na cobrança.

Uma equipe da empresa vai percorrer os bairros de Cosme de Farias e Uruguai (já nesta terça, 30), além de Castelo Branco e Nordeste de Amaralina (quarta-feira, 2), Calabar e Alto do Peru (quinta-feira, 3), Fazenda Coutos 3 e Pau da Lima (sexta-feira, 4) e São Caetano e Joanes (sábado, 5).

Entre terça e sexta, o caminhão com a equipe que receberá os materiais estará estacionado nos bairros entre 9h e 15h30. Somente no sábado o atendimento será antecipado: os moradores do Joanes deverão fazer a entrega entre 8h30 e 11h30.

Pode ser entregue material em metal, papel, papelão e plástico - estes dois últimos não devem estar sujos ou molhados. No caso de latas de alumínio, devem estar sem areia, pedra ou materiais que comprometam a pesagem.

Todo o conteúdo recolhido será encaminhado à Cooperbrava, cooperativa de coleta seletiva formada por catadores do bairro de Canabrava.

