Coelba restabelece energia elétrica a dois prédios da Ladeira da Barra

Técnicos da Companhia de Eletricidade da Bahia (Coelba) conseguiram normalizar o fornecimento de energia elétrica por volta das 18h30 desta quinta-feira, 5, aos consumidores dos edifícios Bahia Azul e Pedra do Mar, localizados na ladeira da Barra. Já os moradores do condomínio Solar das Mangueiras permanecem sem energia, com previsão de retorno às 20h, de acordo com informações da assessoria de imprensa da concessionária.

Os moradores do Bahia Azul, Pedra do Mar e Solar das Mangueiras ficaram sem luz após uma colisão de um veículo com três postes por volta das 2h desta quinta-feira.

A Coelba não soube informar o número exato de consumidores que ficaram prejudicados nos três prédios residenciais, mas a assessoria de imprensa informou que a maioria dos moradores da ladeira tiveram seus serviços normalizados às 12h.



Para os técnicos realizarem o serviço, a Ladeira da Barra precisou ser interditada e os condutores que seguiam da Barra Avenida em direção à Av. Sete de Setembro utilizaram a rua Barão de Itapuã. Já quem pretendia fazer o percurso contrário, optou pela Rua da Graça.



Acidente - Segundo informações da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), o acidente aconteceu quando o motorista do veículo modelo Gol, de cor branca, perdeu o controle da direção próximo ao Largo da Vitória e acabou se chocando com um poste, que desabou e ainda provocou a queda de outros dois.



O condutor e sua mulher, que o acompanhava no momento da batida, sofreram ferimentos leves e foram socorridos por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O casal, que não teve suas identidades divulgadas, foi liberado pelos médicos.





