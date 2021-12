Coelba oferece serviços gratuitos em Castelo Branco e IAPI

Moradores dos bairros Castelo Branco e IAPI serão beneficiados com os serviços gratuitos das Agências Móveis da Coelba a partir da próxima segunda-feira, 8, até a sexta-feira, 12. Em Castelo Branco, a unidade ficará estacionada na Rua A, próximo ao Centro Social Urbano, no final da 3ª Etapa. No IAPI, o atendimento ocorre na Rua Elmano Silveira Castro, próximo à Paróquia São Paulo. Nos dois locais, o horário de atendimento é das 8h às 16h.

Os clientes poderão fazer o cadastramento na Tarifa Social de Energia, benefício do Governo Federal que concede descontos de até 65% na conta de luz. Para isso, os interessados devem apresentar os seguintes documentos: CPF, identidade, última fatura de energia e Número de Identificação Social (NIS) ou cartão do Bolsa Família ou número do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Também estarão disponíveis serviços como pedidos de novas ligações, parcelamento de débitos, segunda via de conta de energia, religações, entre outros.

adblock ativo