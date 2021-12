Coelba leva serviços a moradores do Jardim Nova Esperança

Até o próximo dia 30, a Coelba disponibiliza serviços gratuitos para os moradores do Jardim Nova Esperança, em Salvador, por meio do projeto Energia com Cidadania.

Palestras e informações sobre o uso racional e seguro da energia, além da abertura da Conta Caixa Fácil, cadastro em programas sociais - entre eles o Bolsa Família - e emissão de carteira de trabalhos são alguns dos serviços oferecidos.

O atendimento acontece de segunda a sexta, das 8h às 16h30, e aos sábados, das 8h às 12h. O caminhão do programa está estacionado na avenida Aliomar Baleeiro, próximo ao Condomínio Jardim dos Girassóis.

