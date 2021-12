Coelba leva atendimento móvel à Fazenda Grande do Retiro

A Carreta Móvel do Projeto Energia com Cidadania, da Coelba, estará no bairro de Fazenda Grande do Retiro até o dia 18 de maio. Os moradores da localidade e região terão acesso facilitado a serviços como cadastramento nos programas Bolsa Família e Tarifa Social de Energia, além de receberem doações de lâmpadas e refrigeradores de baixo consumo.

O atendimento acontece das 8 às 16h30, durante a semana. Aos sábados, são prestados apenas os serviços de energia, das 8 às 12h. O projeto é resultado da parceria entre a Prefeitura da cidade e a Coelba. O primeiro atendimento foi realizado, em abril, no bairro do Uruguai.

De acordo com a Coelba, estão sendo oferecidos todos os serviços que há em uma de suas agências, a exemplo de troca de titularidade, mudança de endereço e parcelamento de dívida. Os consumidores do bairro poderão ainda se inscrever no projeto Nova Geladeira.

Para ter direito ao benefício, deverá estar em dia com a conta de energia, fazer parte da tarifa social e comprovar consumo médio de 80kwh/mês. Quem tiver ligação irregular, conhecida popularmente como "gato de energia" não poderá receber a geladeira nova. A Coelba também está distribuindo lâmpadas fluorescentes compactas.



Bolsa Família - A Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps), levou para o bairro os serviços relacionados ao Programa Bolsa Família e aos Centros de Referência da Assistência Social (Cras).

O técnico da Semps, Walter Souza, explica que a população poderá buscar não só a inscrição no Bolsa Família como também fazer a atualização do seu cadastro no programa. A estimativa da Semps é atender 50 pessoas diariamente até o dia 18 de maio.

