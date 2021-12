Coelba inicia instalações provisórias para o Carnaval

As solicitações de ligação provisória de energia elétrica para o Carnaval já podem ser feitas, segundo informou a Coelba, em nota divulgada na manhã desta segunda-feira, 25. Os interessados terão até o dia 4 de fevereiro para ir na agência de atendimento da empresa na Praça da Sé e requisitar o serviço.

Por medida de segurança, serão ligadas somente as unidades que estiveram com padrão de entrada em acordo com as especificações técnicas exigidas, com aterramento instalado adequadamente e com a apresentação do alvará de funcionamento e de localização concedido pela Prefeitura.

Foi destacado também pela empresa que a ligação das barracas é individual, portanto, não pode ser compartilhado com outra barraca.

Como forma de orientar os comerciantes e, principalmente, prevenir acidentes relacionados à energia, a Coelba irá distribuir uma cartilha com dicas de seguranças para barracas e balcões para os vendedores.

