Coelba garante fornecimento de energia no Carnaval

O fornecimento de energia elétrica estará garantido dentro e fora do circuito do Carnaval, conforme a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) anunciou em coletiva no Fera Palace Hotel, na tarde desta terça-feira, 18.

De acordo com o supervisor de Operações da Coelba, Geraldo Fernandez, foram inspecionadas 30 mil estruturas em toda a cidade, instalados 95 postes novos, 64 novos transformadores e 800 espaçadores de fiação a fim de garantir a segurança de foliões e moradores dos circuitos oficiais e dos bairros com programação de Carnaval.

Além disso, Fernandez também explicou que a empresa conta com a ajuda de 60 medidores do tipo Easy Trafo (equipamento que auxilia no combate às perdas comerciais e monitora a qualidade do fornecimento de energia elétrica) e 30 monitores de base, aparelhos que serão usados para garantir a rápida resolução de problemas com a rede elétrica durante a folia.

Firmando parcerias com vários órgãos dos governos estadual e municipal, a Coelba, desde agosto de 2019, quando teve inicio a Operação Carnaval 2020, vem fazendo inspeções por toda a cidade. Com a Secretaria Municipal da Ordem Pública (SEMOP), por exemplo, a empresa faz inspeções diárias "para identificar e fazer a retirada de ligações clandestinas. Essas ligações, além de serem crime previsto na lei, são um perigo às pessoas", ressaltou Fernandez.

Além disso, há, em parceria com a prefeitura, entrega de cartilhas à população para prevenção de acidentes.

