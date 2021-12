Coelba faz reparos em rua após incêndio de ônibus no IAPI

A rua Conde de Porto Alegre, no bairro do IAPI, em Salvador, está sem o fornecimento de energia desde a noite desta segunda-feira, 28, quando a região foi palco de mais uma ação criminosa. Bandidos incendiaram um coletivo da empresa Integra e por conta das chamas, a fiação elétrica da rua foi danificada.

Segundo informações da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba), quatro equipes do órgão, que é responsável pela manutenção e fornecimento de energia na Bahia, estão no local desde o início do dia. Ainda, de acordo com a Coelba, os danos à rede elétrica foram grandes e a previsão para a retomada do fornecimento de energia é até o final dia.

A empresa ainda informou que os técnicos tentaram realizar os reparos na noite desta segunda-feira, 28, mas foram impedidos pelos bandidos.

Equipes de técnicos da empresa de telefonia da Oi também estão no local para realizar os reparos no serviço de internet. Eles aguardam o término da manutenção dos cabeamentos de energia.

Após o ataque criminoso, o patrulhamento no bairro foi reforçado por policiais da 37ª Companhia Independente da Polícia Militar da Liberdade, militares do Batalhão de Choque (BPChq), Rondas Especiais (Rondesp) Baía de Todos-os-Santos, Operação Apolo e Gêmeos, Esquadrão Águia, além do apoio do Grupamento Aéreo (Graer).

Samu

As chamas também atingiram a linha telefônica da central do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu). Até que os reparos à linha sejam realizados, as ligações de emergência estão sendo feitas por meio dos números 190 ou 193.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) não informou quando será feito os reparos na rede telefônica do Samu.

