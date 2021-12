Coelba beneficia 10 bairros com o Vale Luz

O Vale Luz, projeto da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) que prevê a troca de resíduos sólidos recicláveis por descontos na conta de energia, percorrerá 10 bairros (Bairro da Paz, Águas Claras, Massaranduba, Sussuarana, Novos Alagados, Bate Facho, Pernambués, Valéria, Jardim das Margaridas e Nova Brasília) de Salvador a partir desta segunda-feira, 27, até a sexta-feira, dia 31. O caminhão fica estacionado nos bairros das 9h às 15h30.

Além de reduzir o valor da conta de luz, o projeto tem o objetivo de estimular o uso racional dos recursos naturais e minimizar os impactos negativos causados pelo lixo no meio ambiente, estimulando a reciclagem.

São aceitos para reciclagem metal, papel, papelão e plásticos. Alguns cuidados devem ser tomados no momento da coleta. Papéis e plásticos, por exemplo, não podem estar sujos ou molhados. No caso das latas de alumínio, devem estar sem areia, pedra ou materiais que comprometam a pesagem. O material recolhido é encaminhado à Camapet, cooperativa de coleta seletiva formada por jovens da comunidade de Novos Alagados.

No caminhão, os consumidores podem também fazer cadastro na Tarifa Social de Energia, benefício do Governo Federal que concede descontos de até 65% na conta de luz e trocar lâmpadas incandescentes por fluorescentes compactas. Para fazer o cadastro na Tarifa Social de Energia, o cliente deve levar o Número de Identificação Social (NIS), documento de identificação com foto e CPF. Os consumidores também poderão substituir lâmpadas incandescentes por até duas lâmpadas fluorescentes compactas, mais econômicas, mediante apresentação da última conta de energia paga.



| Itinerário do Caminhão - Semana de 27 a 31 de agosto |



Dia 27 (segunda-feira)

Bairro da Paz - ao lado do projeto Educar para construir

Águas Claras - em frente ao Supermercado Moraes

Dia 28 (terça-feira)

Massaranduba - em frente a Conder

Sussuarana - Prox. à Escola Municipal Acelino Maximiano da Encarnação

Dia 29 (quarta-feira)

Novos Alagados - Em frente a (COF/CDM)

Bate-Facho - Prox. à Forte Lage

Dia 30 (quinta-feira)

Pernambués - Próximo a Escolinha Raio do Sol

Valéria - Final de Linha de Nova Brasília

Dia 31 (sexta-feira)

Jardim das Margaridas - Conj. Recanto das Margaridas

Nova Brasília - Atrás da Igreja ( Em frente ao Colégio Municipal Lagoa do Abaeté )



| Tabela de preços - Valor por kg |

Pet - R$ 0,60

Sopro branco - R$ 0,45

Sopro colorido - R$ 0,35

Papelão - R$ 0,05

Papel Branco - R$ 0,10

Pepel Misto - R$ 0,05

Jornal - R$ 0,05

Revistas - R$ 0,05

Latinha de aluminínio - R$ 1,30

Ferro - R$ 0,07

Sacos plásticos transparentes e coloridos - R$ 0,20

