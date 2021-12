Coelba atende moradores da Liberdade gratuitamente

A caranava de serviços da Coelba está no bairro da Liberdade para atender, gratuitamente, moradores da região até o dia 14 de março com serviços da concessionária, palestras e informações sobre o uso racional e seguro da energia, além de serviços oferecidos por parceiros do projeto, como abertura Conta Caixa Fácil, cadastro nos programas sociais do Governo (Bolsa Família), entre outros.

A ação acontece no Centro Social Urbano da Liberdade, na Rua Lima e Silva, 100, das 8h às 16h30, durante a semana. No sábado, a unidade funciona das 8h às 12h, apenas para serviços da Coelba.

Durante a ação, os moradores do bairro têm à disposição serviços da Coelba como atualização cadastral, troca de titularidade, baixa de conta, segunda via, ligação nova, religação, parcelamento especial, mudança de endereço, cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica, entre outros. Também serão ministradas palestras sobre o Uso Racional e Seguro da Energia.

Doação

Os consumidores do bairro que forem visitados pelos Agentes Coelba ou que negociarem débitos com a concessionária poderão se inscrever no projeto "Nova Geladeira - Doação" e trocar o refrigerador usado por um novo, com Selo Procel A de economia de energia.

Para participar, o cliente precisa estar cadastrado na Coelba com o benefício da Tarifa Social de Energia, não ter débitos com a Coelba e apresentar consumo médio dos três maiores meses do ano igual ou acima de 80 kWh/mês.

Além disso, os clientes da Coelba que solicitarem serviços, realizarem parcelamentos e as pessoas que assistirem às palestras no Espaço Interativo receberão lâmpadas fluorescentes compactas.

