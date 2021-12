Coelba abre 700 vagas de curso gratuito para eletricistas

A Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) abriu nesta terça-feira, 28, inscrições para curso gratuito de capacitação em redes de distribuição de energia elétrica. São oferecidas 2.100 vasgas, sendo 700 em Salvador, 700 em Feira e 700 em Vitória da Conquista.

O curso será o primeiro da "Escola de Eletricistas" que a Coelba abrirá e que funcionará em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). O objetivo é que os alunos possam gerar competências gerais e específicas em eletricidade.

Para se candidatar, é preciso ter concluído ensino médio ou equivalente, ter pelo menos 18 anos, ter carteira de habilitação definitiva e ter certificado no curso de eletricista instalador residencial de baixa tensão, com carga mínima de 120 horas, emitido por uma instituição credenciada pelo Ministério da Educação (MEC) e homologada pela Coelba.

Depois de formados, os eletricistas passarão a compor o “Banco de Talentos” da Coelba para possíveis oportunidades de trabalho. Os interessados poderão acessar o site do Senai para fazer a inscrição, até as 18h do dia 6 de setembro. Mais informações no Portal de serviços da Coelba.

