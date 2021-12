Codesal vistoria novo circuito do Carnaval

A Defesa Civil de Salvador vai realizar mais uma vistoria nas ruas do Comércio nesta terça-feira, 11, onde será implantado o Afródromo, circuito carnavalesco destinado aos blocos afros.

O órgão municipal vai avaliar o cenário para fazer o levantamento dos riscos do circuito para a região. "Temos ali muitos imóveis antigos que requerem uma atenção especial, para que possamos manter as estruturas seguras. Temos que observar ainda as calçadas que necessitam de alguns reparos. Todo para garantir a segurança dos cidadãos soteropolitanos e turistas", explicou a engenheira chefe do setor de ações preventivas da Codesal, Rita Moraes.

O projeto do Afródromo foi apresentado á prefeitura de Salvador pela Liga dos Blocos Afros e pelo músico Carlinhos Brown.

