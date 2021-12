Codesal treina equipes para uso de novo sistema

Os funcionários do Centro de Monitoramento e Alerta (Cemadec) e os colaboradores ligados aos setores de informática, engenharia, contingência, atendimento emergencial e engenharia da Defesa Civil de Salvador (Codesal) participam esta semana do treinamento sobre o sistema Physical Security Information Manager.

O sistema é usado para acionar sirenes de alerta de desastres naturais, a partir das informações coletadas dos pluviômetros automáticos em caso de temporais.

Celeridade

Com o treinamento, os colaboradores, principalmente aqueles que atuam diretamente no Cemadec, poderão atuar com mais celeridade, alertando também outros setores para casos de precipitação alta ou deslizamentos de terra, por exemplo. Tudo a partir das orientações do Plano Preventivo de Defesa Civil (PPDC).

De acordo com os profissionais do órgão, esse é mais um auxílio tecnológico para o que já é realizado pela Codesal. Além disso, com o novo sistema o histórico de acontecimentos pode ser armazenado de forma adequada para análises futuras.

O sistema permite, ainda, maior segurança para o monitoramento e controle das atividades relacionadas ao sistema feitas pela Codesal. O curso está acontecendo até quinta-feira, 18.

adblock ativo