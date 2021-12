Codesal tem 157 registros por causa da chuva na capital baiana

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) registrou 157 ocorrências na cidade por causa da chuva que atinge a capital baiana nesta segunda-feira, 9. Até as 20h10, o chamado de maior número era o de ameaça de desabamento, com 26 notificações. A região mais afetada foi a de Pau da Lima, com 35 registros.

Ameaça de deslizamento foi o segundo maior registro (25), seguido por avaliação de imóvel alagado (22). Conforme a Codesal, cerca de 19 deslizamentos de terra ocorreram efetivamente na capital.

Após Pau da Lima, o bairro de Valéria foi o segundo com mais chamados, respondendo por 33 do total. As regiões de Centro/Brotas e Itapuã/Ipitanga dividem o terceiro lugar, com 22 ocorrências cada.

Ainda de acordo com a Codesal, são esperadas chuvas fracas ou moderadas também na terça, 10. O órgão pede atenção para riscos de alagamentos e deslizamentos de terra, a qualquer hora do dia, devido a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS).

