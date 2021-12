Codesal soma 9 mil ocorrências em menos de dois meses

Entre os meses de abril e maio (até esta sexta-feira, 22), cerca de nove mil ocorrências foram registradas pela Defesa Civil de Salvador (Codesal). Destas, só a metade foi atendida, revelou o diretor-geral Álvaro da Silveira.



Segundo ele, a demora do retorno às solicitações deve-se, exatamente, à grande demanda. "No final de maio, a quantidade de ocorrências, devido à chuva, deve ser a maior dos últimos 25 anos", estimou.



Imóveis rachados e próximos a encostas são considerados prioridade, disse Silveira. Nesta sexta, até as 18h02, a Codesal recebeu 299 solicitações de emergência, pelo telefone 199.



Entre elas, houve um alagamento de área e 23 de imóvel; 102 ameaças de desabamento de imóvel e 22 de deslizamento de terra; seis ameaças de queda de árvore; uma avaliação de área; 30 avaliações de imóvel alagado; um desabamento de imóvel; dois desabamentos de muro; seis desabamentos parciais; 61 deslizamentos de terra; 11 infiltrações; e três orientações técnicas. Todos sem registro de feridos.



Os bairros com maior número de chamados foram Boca do Rio, Imbuí, Paripe e Liberdade.



Previsão

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo deve permanecer nublado e com chuva no final de semana. A temperatura deve variar entre 23° C e 26° C.

"Pedimos que aqueles em risco iminente tomem a iniciativa de sair dos imóveis e solicitem os auxílios da prefeitura diretamente na sede da Codesal, antes mesmo do atendimento das solicitações", frisou Silveira.



