Codesal registrou 49 solicitações de emergência

A Defesa Civil de Salvador (Codesal), através do Centro de Monitoramento e Alerta (Cemadec) registrou desde a sábado, 19, 49 solicitações de emergência por causa da chuva que atingiu Salvador no fim de semana.

Segundo dados dos pluviômetros automáticos instalados em diversos pontos da cidade, o local que mais choveu nas últimas 24 horas foi o bairro de Nova Esperança, contabilizando 76mm.

De acordo com a prefeitura, todos os órgãos do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil (Smpdc) permanecem de prontidão para atender toda e qualquer demanda relacionada aos efeitos das chuvas. De sábado até o final da tarde desta segunda-feira, 21, a Codesal recebeu 49 solicitações de emergência, a maioria relacionadas a ameaça de desabamento de imóveis, com 26 chamados.

Nenhum incidente grave foi registrado. As chuvas devem diminuir nas próximas 72 horas.

