Codesal registra mais de 80 ocorrências devido à chuva

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) recebeu 82 solicitações de emergência até as 20h05 desta sexta-feira, 10. Com um total de 26 ocorrências, a ameaça de desabamento foi a demanda mais atendida pelo órgão, sendo que um imóvel acabou desmoronando na região do Cabula. Não há registro de feridos.

Segundo boletim divulgado, no total, foram dez alagamentos de imóveis, uma ameaça de desabamento de muro, 17 ameças de deslizamento, cinco árvores ameaçando cair, três, de fato caídas, oito avaliações de imóveis alagados, três desabamentos parciais, quatro deslizamentos de terra e duas infiltrações.

Com 13 solicitações cada, as regiões do subúrbio/ilhas e Barra/Pituba foram as mais afetadas. A Codesal permanece de plantão 24 horas, atendendo às solicitações pelo telefone gratuito 199.

