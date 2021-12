Codesal registra cinco deslizamentos de terra em Salvador

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) registrou 26 ocorrências relacionadas à chuva até as 7h42 desta segunda-feira, 27, na capital baiana.

Do total, foram seis alagamentos de imóvel, três ameaças de desabamento de imóvel, uma ameaça de deslizamento de terra, dois desabamentos de imóvel, três desabamentos de muro, seis desabamentos parciais e cinco deslizamentos de terra.

Segundo informações enviadas ao Portal A TARDE por meio do aplicativo Whatsapp (9601-0020), duas casas desabaram no bairro do Murubim, próximo à avenida San Martin, deixando uma pessoa soterrada. Uma equipe do Corpo de Bombeiros já está no local para resgatar a vítima.

Já na San Martin, uma criança morreu em outro desabamento de imóvel. Ela chegou a ser socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Alto do Peru, mas não resistiu. Oito pessoas ainda estariam soterradas.

De acordo com informações da Superintendência de Telecomunicação das Polícias Civil e Militar (Stelecom), uma viatura dos Bombeiros também está no local.

Em Bom Juá, na localidade de Novo Marotinho, houve um deslizamento de terra que deixou algumas pessoas soterradas. Moradores tentaram socorrer as vítimas mas também foram soterradas por um segundo desabamento. Não há informações sobre o número de vítimas.

A Codesal permanece com o plantão 24 horas atendendo às solicitações pelo telefone gratuito 199. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo deve permanecer nublado com pancadas de chuva. A temperatura deve variar entre 23ºC a 28ºC.

adblock ativo