Codesal registra 39 ocorrências por deslizamento após chuvas

Salvador registrou 39 ocorrências por deslizamentos de terra neste sábado, 2, até as 15h24, segundo a Defesa Civil da capital baiana, em decorrência das chuvas. De acordo com o órgão, não houve feridos. Pelo menos 464 famílias foram atingidas e integram o cadastro da prefeitura para receber algum tipo de benefício.

Foram registradas ainda mais 76 ocorrências por alagamento, ameaças de desabamento de imóvel, de muro e de deslizamento terra, imóvel alagado e infiltração.

Na última quinta-feira (30), o Ministério da Integração Nacional reconheceu situação de emergência nos bairros Subúrbio, Cajazeiras, Liberdade, Cabula e Pau de Lima, em Salvador. As localidades têm áreas com risco de deslizamento de terra. Segundo levantamento feito pela Prefeitura de Salvador, foram detectadas pelo menos dez áreas críticas e 15 pessoas morreram vítimas das chuvas na última semana.

Na manhã deste sábado, 2, o prefeito ACM Neto visitou locais atingidos, como o bairro de São Marcos, onde conversou com moradores na rua do Rosalvo Carvalho. Segundo nota divulgada pela Defesa Civil, a prefeitura continua mobilizada para atender às vítimas das chuvas e no trabalho emergencial "para que a cidade volte ao normal no mais curto período de tempo possível".

Segundo o último balanço da Defesa Civil do município, 277 pessoas receberam auxílio-aluguel. Desde o começo das chuvas, a prefeitura informa que colocou 41.950 metros quadrados de lonas em encostas, beneficiando 358 famílias.

Além disso, começam a ser distribuídos neste domingo (3) 565 kits enviados pelo Ministério da Integração Nacional para desabrigados. Os kits contêm colchonetes, alimentos e material de higiene e limpeza, sendo suficiente para uma família com quatro pessoas pelo período de um mês.

A previsão do tempo para hoje é nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva. Até o dia 6, a previsão é tempo nublado com pancadas de chuva. A temperatura varia de 22ºC a 28ºC. As informações são do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

adblock ativo