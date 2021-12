Codesal registra 30 deslizamentos de terra nesta quarta

A chuva que atinge Salvador desde domingo, 26, diminuiu, mas o perigo continua nas áreas de encostas. Nesta quarta-feira, 29, a Defesa Civil (Codesal) registrou 30 deslizamentos de terra.

Os bairros atingidos são Fazenda Grande do Retiro, Lobato, Boa Vista do Lobato, Coutos, São Caetano, Jardim Cajazeiras, Mata Escura, Tancredo Neves, Pero Vaz, Sussuarana, Pirajá, Fazenda Couto, Saboeiro, Pau da Lima, Itacaranha e Brotas.

Moradores da rua Pacheco de Oliveira, região conhecida como "Cotovelo", na Fazenda Grande do Retiro, temem serem vítimas de tragédia semelhante a que matou 15 pessoas na localidade de Barro Branco, na avenida San Martin, e em Marotinho, em Bom Juá.

"Estão fazendo uma casa no local onde estamos correndo grande risco de ter outra tragédia com vítimas. Estamos super preocupados. Cada vez que chove desce mais barro e a pessoa continua ainda mais tirando as areias pra continuar a obra", denuncia uma moradora que não quis se identificar.

Apesar do perigo continuar, a Codesal não registrou nenhuma ocorrência grave.

Os moradores estão preocupados com deslizamento (Foto: Cidadão Repórter I Via Whtsapp)

