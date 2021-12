A forte chuva que atingiu Salvador nesta quinta-feira, 30, gerou prejuízos e transtornos à população. Até as 18h, a Defesa Civil (Codesal) tinha registrado, 202 solicitações de emergências. Não há registro de feridos.

O bairro com maior número de ocorrências foi São Marcos, com 21. Por causa de alagamentos em diversas casas da localidade, moradores realizaram uma manifestação durante a tarde.

Outros locais com o alto número de chamados foi Alto da Terezinha (11) e Sussuarana (11). A Codesal salienta que permanece em plantão de 24 horas, para atender as solicitações por meio do telefone gratuito 199.

Complicações

Durante todo o dia, as dificuldades devido à chuva foram muitas. Conforme a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), dois pontos da cidade foram registrados com alagamentos. Um na avenida Jequitaia, próximo ao Mercado do Peixe, e o outro no Largo do bairro da Calçada. Motoristas também registraram vários pontos de alagamento ao longo da avenida Paralela, sentido centro.

A avenida Paralela também foi invadida por muita lama, que veio de um trecho da obra do metrô. O problema deixou o trânsito congestionado na região. Mas equipes da CCR Metrô, concessionária que administra a obra, conseguiram limpar a via entre as futuras estações do Imbuí e do Centro Administrativo da Bahia.

À noite, por volta das 19h, as principais vias da cidade não apresentavam congestionamento, segundo a Transalvador.

No bairro do Trobogy, um muro que fazia parte de uma obra, caiu em cima de uma casa, na rua Mocambo, próximo ao Mercado Forte. A Codesal confirmou a informação e disse que não a situação não deixou feridos.

A previsão do tempo segundo a meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Cláudia Valéria, é de que o período de chuva se estenda até o fim de semana, diminuindo a intensidade na próxima semana.

Codesal registra 202 ocorrências provocadas pela chuva em Salvador | Foto: Divulgação/ATarde

